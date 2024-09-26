Боец ВСУ Гнездилов объяснил свое дезертирство фразой «люди закончились»

Обвинения в дезертирстве из 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеют смысла, так как в подразделении «закончились люди». Об этом заявил боец ВСУ Сергей Гнездилов, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Гнездилов ответил на обвинения после публичного заявления о дезертирстве. Он подчеркнул, что в его подразделении осталось всего четыре человека, включая его самого и командира.

«Нет людей. Закончились люди», — высказался солдат. По его словам, причиной потерь 56-й бригады стали продолжительные бои без соответствующей ротации. Гнездилов признался в совершении уголовного преступления и подчеркнул, что законодательство никак не решает эту проблему.

Ранее боец украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Ничепоренко рассказал о массовом дезертирстве солдат его подразделения. По его словам, дезертирство происходит из-за усталости военных и разногласий с офицерами.

