Боец «Айдара» рассказал о массовом дезертирстве солдат подразделения

Боец «Айдара»: солдаты подразделения массово дезертируют со своих позиций

Боец украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Ничепоренко рассказал о массовом дезертирстве солдат своего подразделения, передает ТАСС.

По его словам, дезертирство и самовольное покидание своих позиций происходит из-за усталости военных и разногласий с офицерами.

«Конечно бегут. Потому что их там просто бросают как мясо — люди измотаны, уставшие. (...) Уже очень многие хотят просто сложить оружие», — добавил военнослужащий.

Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) показательно расстреляли своих сослуживцев за дезертирство с позиций в районе Невского в Луганской народной республике. Среди расстрелянных оказался и один офицер, который нарушил приказы командования.