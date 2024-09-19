В ЛНР заявили о расстреле боевиками «Азова» своих сослуживцев-дезертиров

Марочко: боевики «Азова» в ЛНР расстреляли своих сослуживцев-дезертиров

Боевики бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) показательно расстреляли своих сослуживцев за дезертирство с позиций в районе Невского в Луганской народной республике. Об этом заявил отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

«Было расстреляно пять военнослужащих 12-й бригады спецназначения "Азов", которые самовольно покинули позиции и попытались сбежать с передовой», — рассказал военный эксперт.

По словам Марочко, таким образом командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновили борьбу с массовым дезертирством. Среди расстрелянных оказался и один офицер, который нарушил приказы командования.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего «Азова» к 27 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

