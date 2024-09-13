Военнослужащий «Азова» приговорен за жестокое обращение с гражданским населением

Военнослужащему «Азова» дали срок за обстрел мирных жителей Мариуполя

Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР) военнослужащий националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) приговорен к 27 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

По данным следствия, с 28 февраля по 15 марта 2022 года минометный расчет оперативного назначения войсковой части 3057 полка «Азов» в составе командира Тараса Билык (позывной Бил), наводчика Романа Гладкий (позывной Кеп), а также Артема Синельника находился на позиции, расположенной в городе Мариуполе. Исполняя приказ, расчет произвел не менее 40 неизбирательных выстрелов из миномета БМ-37 калибром 82 мм, что привело к смертельным ранениям двух мирных жителей.

Суд назначил Синельнику 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сообщники Билык и Гладкий были ликвидированы в конце марта 2022 года в ходе уличных боев в городе Мариуполе.

Ранее также сообщалось, что военнослужащим «Азова» вынесен приговор за жестокое обращение с гражданским населением.