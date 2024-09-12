Военнослужащим «Азова» вынесен приговор за жестокое обращение с гражданским населением

Двоих военнослужащих «Азова» приговорили к 27 годам лишения свободы

Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР) военнослужащие националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) приговорены к 27 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Об этом в четверг, 12 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 4 марта 2022 года командир минометной батареи войсковой части 3057 националистического полка «Азов» майор Арсен Дмытрык в целях устрашения гражданского населения отдал подчиненным Евгению Назаровскому (позывной «Каен») и Михаилу Суханюку (позывной «Думкан») приказ обстрелять жилые дома и социальные объекты города Мариуполя. Исполняя приказ, подсудимые произвели не менее 10 выстрелов из миномета 2М12 «Сани» калибром 120 мм, что привело к смертельным ранениям двух женщин 1960 и 1968 годов рождения.

Суд назначил Назаровскому и Суханюку 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Арсена Дмытрыка суд ранее признал виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы (заочно). Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что военнослужащего «Азова» осудили за разбойное нападение на мирных жителей в ДНР.