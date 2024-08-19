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14:52, 19 августа 2024Силовые структуры

Военнослужащего «Азова» осудили за разбойное нападение на мирных жителей в ДНР

Суд дал 20 лет бойцу «Азова» Цебрику за разбойное нападение на жителей Мариуполя

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении военнослужащего националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за разбойное нападение на мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Командира 1-го отделения взвода огневой поддержки 1-й роты 2-го батальона отдельного отряда «Азов» Виктора Цебрика признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, а также разбое, совершенном организованной группой с применением оружия и угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

По данным суда, в марте 2022 года Цебрик вместе с сослуживцами нес боевое дежурство по блокированию и удержанию территории в Мариуполе. Получив приказ о разбойном нападении на мирных граждан, он обнаружил движущийся автомобиль и, остановив его вместе с двумя другими бойцами, напал на находящихся в нем двух мужчин. Сперва военные выстрелили из автомата Калашникова в воздух, а затем, угрожая оружием, потребовали от мирных жителей оставить машину. Похищенным авто злоумышленники распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб в размере 420 тысяч рублей.

Ранее в Луганской народной республике к 8,5 года лишения свободы приговорили гражданина Украины за финансовую поддержку запрещенного в России нацполка «Азов». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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      Олеся Мицкевич
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