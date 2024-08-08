Пойманный ФСБ украинец сел на 8,5 года в колонию за переводы денег «Азову»

В ЛНР суд дал 8,5 года колонии гражданину Украины за финансирование «Азова»

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 8,5 года лишения свободы гражданина Украины за финансовую поддержку запрещенного в России нацполка «Азов». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

Мужчина признан виновным по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ («Финансирование терроризма»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что украинец с февраля по ноябрь 2023 года сделал не менее восьми переводов денег со своего телефона участникам запрещенной террористической организации. Его задержали в Луганске сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вытаскивают мужчину из автомобиля. На него надевают наручники. Мужчину ведут к следователю.

30 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя ЛНР за спонсирование «Азова».

