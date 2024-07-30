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13:30, 30 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала переводившего деньги нацбатальону «Азов» жителя ЛНР

СК: жителя ЛНР задержали за спонсирование нацбатальона «Азов»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР) за спонсирование украинского националистического батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном частью 1.1. статьи 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. Его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

По данным следствия, в октябре 2023 года житель ЛНР, зная о признании батальона «Азов» террористической организацией, неоднократно переводил на лицевые счета его участников деньги через мобильную банковскую платформу. Он был задержан по месту жительства.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии строгого режима гражданина Украины Ивана Черненко за участие в батальоне «Азов».

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