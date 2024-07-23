Украинца осудили в России на 18 лет за участие в батальоне «Азов»

В Ростове-на-Дону суд приговорил украинца к 18 годам за участие в «Азове»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии строгого режима гражданина Украины Ивана Черненко за участие в батальоне «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Черненко признали виновным по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Обучение террористической деятельности») УК РФ. Следствие и суд установили, что в 2020 году мужчина заключил контракт с «Азовом», прошел подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины и стал принимать участие в боевых действия на территории Донецкой народной республики.

В результате преступная деятельность Черненко была пресечена Вооруженными силами России.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области суд дал 3,5 года колонии украинскому боевику нацбата. Мужчина проверял водителей машин на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охранял объекты батальона.