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12:56, 23 июля 2024Силовые структуры

Украинского боевика нацбата осудили в России на 3,5 года колонии

В Херсонской области суд дал 3,5 года колонии украинскому боевику нацбата

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генический районный суд Херсонской области приговорил 36-летнего члена террористического и запрещенного в России вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным силовиков, мужчина вступил в НВФ в 2015 году и принимал в его деятельности активное участие. В задачи осужденного входила проверка водителей машин на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охрана объектов батальона. Мужчину задержали в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что СКР назвал спецслужбы Украины заказчиками терактов в Запорожской области.

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