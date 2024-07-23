СКР назвал спецслужбы Украины заказчиками терактов в Запорожской области

СК: часть заказчиков терактов в Запорожской области — спецслужбы Украины

Часть заказчиков терактов в Запорожской области находится на Украине и, возможно, является сотрудниками киевских спецслужб. Об этом заявил руководитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Царакаев, передает ТАСС.

Царакаев уточнил, что три подобных лица уже установлены и объявлены в розыск. Они координировали действия граждан, совершивших теракт в Запорожской области, находясь за пределами России. Также в розыск объявлены четыре человека, курирующие совершение терактов из Запорожской области. По данным СКР, они смогли бежать из России.

Глава СУ СКР по региону отметил, что всего было расследовано 23 уголовных дела по преступлениям, совершенным на территории Запорожской области до ее вхождения в состав России.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении 35-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко, готовившего теракт в Запорожской области.