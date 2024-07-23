Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:27, 23 июля 2024Силовые структуры

СКР назвал спецслужбы Украины заказчиками терактов в Запорожской области

СК: часть заказчиков терактов в Запорожской области — спецслужбы Украины

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Часть заказчиков терактов в Запорожской области находится на Украине и, возможно, является сотрудниками киевских спецслужб. Об этом заявил руководитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Царакаев, передает ТАСС.

Царакаев уточнил, что три подобных лица уже установлены и объявлены в розыск. Они координировали действия граждан, совершивших теракт в Запорожской области, находясь за пределами России. Также в розыск объявлены четыре человека, курирующие совершение терактов из Запорожской области. По данным СКР, они смогли бежать из России.

Глава СУ СКР по региону отметил, что всего было расследовано 23 уголовных дела по преступлениям, совершенным на территории Запорожской области до ее вхождения в состав России.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении 35-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко, готовившего теракт в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

      Названы три самые популярные для путешествий россиян страны Европы

      Россиянин отправился на СВО взамен сына

      Генерал ВСУ рассказал о нехватке личного состава на харьковском направлении

      Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

      Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

      Находящаяся под следствием бывшая российская чиновница попросилась на СВО

      Экс-замминистра российского региона осудят за получение взятки на миллионы рублей

      Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

      Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше