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13:59, 18 июня 2024Силовые структуры

Гражданина Украины осудили за подготовку теракта в Запорожской области

Суд в Ростове дал 5 лет колонии украинцу, готовившему теракт в Токмаке

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении 35-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко, готовившего теракт в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ, приговорив к пяти годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным следствия, весной 2023 года украинец собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Токмаке Запорожской области с целью совершения терактов. Позже он получил координаты тайника со спрятанным в нем самодельным взрывным устройством и определил три объекта для осуществления подрыва, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее также Следственный комитет России потребовал заочного ареста для полковника Николая Дзямана, проходящего службу в противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины, по делу о терроризме.

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