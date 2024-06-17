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12:46, 17 июня 2024Силовые структуры

Следствие потребовало заочно арестовать полковника ВСУ по делу о терроризме

СК требует заочного ареста для полковника ВСУ Дзямана по делу о теракте

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следственный комитет (СК) России требует заочного ареста для полковника Николая Дзямана, проходящего службу в противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), по делу о терроризме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 («Теракт, повлекший причинение смерти человеку») УК РФ. Другие детали дела не сообщаются. Известно, что ходатайство о заочном аресте поступило в Хамовнический районный суд Москвы.

По данным агентства, Николай Дзяман — командир 138-й зенитной ракетной бригады (в/ч А4608, Днепропетровск) воздушного командования «Восток».

Ранее российские следователи попросили о заочном аресте четырех иностранных наемников. Материалы в отношении Мильмана М., Киричек О., Мюррея А.Т., Чиковани Т. уже зарегистрированы в Басманном районном суде Москвы и в ближайшее время будут рассмотрены судьей.

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      Олеся Мицкевич
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