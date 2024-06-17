Украинский полковник Дзяман получил заочный арест за приказ сбить российский самолет

Суд в Москве заочно арестовал полковника ВСУ Дзямана по делу о теракте

Начало событий в новости Следствие потребовало заочно арестовать полковника ВСУ по делу о терроризме

В Москве Хамовнический районный суд заочно арестовал командира 138-1 зенитной ракетной бригады (войсковой части А4608) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана, который отдал приказ об уничтожении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном пространстве Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку»). Он объявлен в федеральный розыск.

По данным ТАСС, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал один из самолетов ВКС РФ. Самолет не имел вооружения и не являлся боевым. Однако несмотря на это осужденный Дзяман приказал своим подчиненным военным уничтожить его. Военнослужащие ВСУ выполнили приказ. В результате российский самолет был уничтожен, все члены экипажа в составе 10 человек погибли.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России требует заочного ареста для полковника Николая Дзямана, проходящего службу в противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины, по делу о терроризме.

