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15:56, 18 октября 2024Силовые структуры

Дело приказавшего сбить самолет над российским регионом командира ВСУ рассмотрит суд

Суд заочно рассмотрит дело приказавшего сбить самолет над Кубанью командира ВСУ
Начало событий в новости Украинский полковник Дзяман получил заочный арест за приказ сбить российский самолет

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд заочно рассмотрит дело командира 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Краснодарским краем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, установлено, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал один из самолетов ВКС РФ. Самолет не имел вооружения и не являлся боевым. Однако Дзяман приказал своим подчиненным уничтожить его. Военнослужащие ВСУ выполнили приказ. В результате российский самолет был уничтожен, все 10 членов экипажа не выжили.

Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

17 июня Дзяман был заочно арестован Хамовническим районным судом Москвы.

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      Анна Габай
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