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11:05, 17 июня 2024Силовые структуры

Российские следователи попросили о заочном аресте четырех иностранных наемников

СК попросил московский суд заочно арестовать четырех иностранных наемников

Фото: Harald Dostal / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следственных органов о заочном аресте четырех иностранцев за наемничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судов общей юрисдикции столицы.

Материалы в отношении Мильмана М., Киричек О., Мюррея А.Т., Чиковани Т. зарегистрированы и в ближайшее время будут рассмотрены судьей. Подсудимым вменяется статья 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

14 июня сообщалось, что этот же московский суд выдал санкцию на заочный арест пятерых наемников Штруцель Н., Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А.

Южный окружной военный суд признал добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион» террористической организацией. Его члены участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и причастны к организации терактов в России..

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