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09:50, 14 июня 2024Силовые структуры

Грузинский национальный легион признали в России террористической организацией

Суд признал Грузинский национальный легион террористической организацией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Южный окружной военный суд признал добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион» террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне этого решения суда и федерального закона деятельность подразделения теперь запрещена на территории России.

«Грузинский национальный легион» был создан в 2014 году под руководством украинской военной разведки. Члены запрещенной организации принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и причастны к организации терактов в России.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую этого подразделения Русудан Иванеишвили, которая участвует в боевых действиях против России на стороне ВСУ.

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