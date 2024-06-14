Грузинский национальный легион признали в России террористической организацией

Суд признал Грузинский национальный легион террористической организацией

Южный окружной военный суд признал добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион» террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне этого решения суда и федерального закона деятельность подразделения теперь запрещена на территории России.

«Грузинский национальный легион» был создан в 2014 году под руководством украинской военной разведки. Члены запрещенной организации принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и причастны к организации терактов в России.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую этого подразделения Русудан Иванеишвили, которая участвует в боевых действиях против России на стороне ВСУ.