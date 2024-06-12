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04:43, 12 июня 2024Силовые структуры

В Москве заочно арестовали служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

Суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии Иванеишвили

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, которая участвует в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда.

«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06.2024 года», — сообщается в электронной картотеке.

Снапейрше заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». 11 июня также заочно арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве.

4 июня сообщалось, что Басманный районный суд заочно арестовал британца Дэниела Роберта Фрейзера за наемничество и участие в боевых действиях против России на стороне Украины.

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      Марина Совина
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