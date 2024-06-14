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18:30, 14 июня 2024Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал пятерых грузинских наемников

В Москве суд заочно арестовал пять грузинских наемников

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест пятерых иностранных граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Решения приняты по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штруцель Н., Тинашвили Р., Надирадзе В., Жангидзе Р., Цирекидзе А. Они привлечены к уголовной ответственности по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Ранее 14 июня солдат «Грузинского легиона» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), попавший в плен, рассказал ФСБ, что наемников тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии.

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      Любовь Ширижик
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