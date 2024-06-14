Наемник «Грузинского легиона» рассказал об инструкторах из стран НАТО

Наемников «Грузинского легиона» тренировали инструкторы из стран НАТО

Наемников «Грузинского легиона» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии. Об этом на видео ФСБ рассказал попавший в плен солдат легиона, запись публикует РИА Новости.

На видео мужчина рассказал, что подписал контракт с легионом на месяц, после чего ему выдали пистолет Макарова и автомат и направили в Николаевскую область. Еще через несколько дней у него начались тренировки на полигоне. «Инструкторы были из Европы, натовские инструкторы — шведы, из Новой Зеландии. Они учили тактике, дронам, как передвигаться в двойках и тройках, как штурмовать, как правильно ходить, как держать оружие», — рассказал наемник.

Среди инструкторов также была женщина. Она обучала солдат оказывать медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд признал добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион» террористической организацией.