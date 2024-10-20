Журналист рассказал о царящих в ВСУ настроениях

Польский журналист Вирвал сообщил о депрессивных настроениях у солдат ВСУ

У находящихся на линии соприкосновения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются депрессивные настроения. Об этом в статье для Onet сообщил польский журналист Марцин Вирвал.

«Я общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным. Раньше я последний раз был в Донбассе в феврале этого года. Настроение было уже не самое лучшее», — рассказал он.

Как утверждает Вирвал, ситуация ухудшается. В украинских войсках говорят не о том, сохранят ли ВСУ занимаемые позиции, а о том, когда их потеряют, добавил журналист.

Ранее появилась информация о том, что мобилизованных в ВСУ, проходящих подготовку, стало вдвое меньше. По данным руководителя отдела подготовки в учебных центрах главного управления доктрины и подготовки генштаба ВСУ Василия Румака, сейчас обучение проходят более 20 тысяч человек.