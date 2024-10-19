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21:24, 19 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о резком снижении числа проходящих подготовку мобилизованных

«Укринформ»: проходящих обучение мобилизованных в ВСУ стало вдвое меньше

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), проходящих подготовку, стало вдвое меньше. Об этом пишет «Укринформ».

По данным руководителя отдела подготовки в учебных центрах главного управления доктрины и подготовки генштаба ВСУ Василия Румака, сейчас обучение проходят более 20 тысяч человек. При этом несколько месяцев назад их было около 35 тысяч. Почему снизились темпы мобилизации, не уточняется.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что для некоторых мобилизованных продлят срок обучения с 30 дней до полутора месяцев. Это коснется 500 призывников, затем опыт могут распространить на все ВСУ.

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      Марина Совина
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