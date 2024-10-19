На Украине продлят время обучения мобилизованных

Генштаб Украины сообщил о продлении времени обучения мобилизованных

На Украине продлят время обучения отдельных мобилизованных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

На данный момент это будет осуществляться в качестве пилотного проекта в четырех учебных центрах. Там сроки обучения с 30 дней до полутора месяцев продлят для 500 призывников. Затем опыт могут распространить на все ВСУ.

Планируется также увеличить время на изучение основ применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ране пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков рассказал о почти полном отсутствии какой-либо пользы от мобилизованных в Вооруженных силах Украины. По его словам, ВСУ несут серьезные потери из-за того, что мобилизованные не успевают самостоятельно обучаться, а командование не уделяет достаточно времени их подготовке.