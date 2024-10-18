Украинский пленный Стуков: мобилизованные в ВСУ массово погибали или сдавались

Пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков рассказал о почти полном отсутствии какой-либо пользы от мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ), поскольку неопытные бойцы массово погибали или сдавались в плен. В качестве примера он привел бригаду, воевавшую на угледарском направлении, сообщает РИА Новости.

«Пичкают и пичкают просто людьми. Очень тяжело. Да только что эти мобилизованные? Месяц учебки, необстрелянных кидают сразу на передовую. С них толк какой? Они даже не знают, что делать, честно», — заявил украинский военнослужащий.

По его словам, ВСУ несут серьезные потери из-за того, что мобилизованные не успевают самостоятельно обучаться, а командование не уделяет достаточно времени их подготовке.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что многие военнослужащие ВСУ готовы сложить оружие из-за захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора в Черкассах — крупнейшего храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он подчеркнул, что речь идет о целых подразделениях.