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22:20, 18 октября 2024Бывший СССР

Украинский пленный заявил об отсутствии пользы от мобилизованных

Украинский пленный Стуков: мобилизованные в ВСУ массово погибали или сдавались

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков рассказал о почти полном отсутствии какой-либо пользы от мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ), поскольку неопытные бойцы массово погибали или сдавались в плен. В качестве примера он привел бригаду, воевавшую на угледарском направлении, сообщает РИА Новости.

«Пичкают и пичкают просто людьми. Очень тяжело. Да только что эти мобилизованные? Месяц учебки, необстрелянных кидают сразу на передовую. С них толк какой? Они даже не знают, что делать, честно», — заявил украинский военнослужащий.

По его словам, ВСУ несут серьезные потери из-за того, что мобилизованные не успевают самостоятельно обучаться, а командование не уделяет достаточно времени их подготовке.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что многие военнослужащие ВСУ готовы сложить оружие из-за захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора в Черкассах — крупнейшего храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он подчеркнул, что речь идет о целых подразделениях.

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      Марина Совина
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