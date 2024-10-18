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20:46, 18 октября 2024Бывший СССР

В Раде предупредили о зреющем бунте в ВСУ из-за захвата храма в Черкассах

Депутат Рады Дмитрук: в ВСУ зреет бунт из-за захвата крупнейшего храма УПЦ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы сложить оружие из-за захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора в Черкассах — крупнейшего храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил в Telegram.

По словам депутата, после захвата собора он получил сообщения от военных о готовности уйти с фронта. «Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает [президент Украины Владимир] Зеленский для расправы над несогласными», — предупредил он о зреющем бунте в ВСУ.

Дмитрук подчеркнул, что речь идет о целых подразделениях. Политик обвинил Зеленского в том, что тот развязал гражданскую войну, а в стране процветают коррупция и преследование за веру и язык. «До чего Зеленский довел нашу страну? Вы хоть немного представляете масштабы этой трагедии?» — задался вопросом депутат.

17 октября неизвестные люди в масках попытались ночью захватить собор УПЦ в Черкассах, разграбив имущество. Позже они предприняли второй штурм.

Впоследствии мэр города Анатолий Бондаренко назвал захват храма его добровольным переходом в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Он также заявил, что власти не вмешивались в этот процесс.

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