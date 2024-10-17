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11:02, 17 октября 2024Бывший СССР

В Черкассах начался второй штурм собора УПЦ

СПЖ: рейдеры начали штурмовать собор УПЦ в Черкассах

Кадр: Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

Рейдеры начали во второй раз штурмовать Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Сообщается, что правоохранительные органы присутствовали при происходящем, но бездействовали, а вскоре покинули территорию собора. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с заявлением, в котором сообщил, что среди нападавших был депутат городского совета, которого поймали и передали полиции. Он призвал жителей Черкасс защитить собор от «бандитов, которые умеют только красть, бить и отчитываться перед властью и ее заморским так называемым духовным хозяином».

Неизвестные люди в масках в ночь на 17 октября попытались захватить Михайловский кафедральный собор. Они также разграбили рабочий кабинет митрополита.

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      Илья Таксюр
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