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17:04, 15 октября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на линии фронта

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии боевого соприкосновения

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной ситуацию на всей линии боевого соприкосновения. Заявление опубликовано в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. (…) С начала суток уже произошло 96 боевых столкновений», — говорится в публикации.

Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее горячими направлениями кураховское, красноармейское и лиманское. 14 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории Курской области.

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      Кристина Есикова
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