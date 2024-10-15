Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на линии фронта

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии боевого соприкосновения

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной ситуацию на всей линии боевого соприкосновения. Заявление опубликовано в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. (…) С начала суток уже произошло 96 боевых столкновений», — говорится в публикации.

Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее горячими направлениями кураховское, красноармейское и лиманское. 14 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории Курской области.