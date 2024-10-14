Зеленский высказался о ситуации в Курской области

Зеленский: ВС России пятые сутки прорывают оборону ВСУ в Курской области

Российские войска пятые сутки прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контролируемой Киевом территории Курской области. О ситуации высказался в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — говорится в публикации.

По его словам, украинские бойцы продолжают держаться и даже контратакуют.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее о ситуации в Курской области высказался бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, во вторгнувшейся в регион группировке ВСУ царит бардак и наблюдается утрата управления.