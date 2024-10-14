Арестович заявил о бардаке и потере управления в группировке ВСУ в Курской области

Арестович заявил о бардаке и потере управления в частях ВСУ в Курской области

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о бардаке и потере управления в частях Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курской области. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

По его мнению, группировке ВСУ нужно отступить с территории Курской области. Арестович считает, что украинским бойцам поставили задачу удерживать позиции в российским регионе, несмотря на больше проблемы на «левом фланге».

«Если дронщики попадают в окружение, можете представить какой там бардак и потеря управления. Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, (…) это означает полную потерю управления», — сказал он, ссылаясь на сообщения украинских СМИ о потерях среди операторов дронов ВСУ в Курской области.

Ранее стало известно о взятии под контроль ВС России 19 населенных пунктов в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что на курском направлении российская армия активно продвигается вперед.