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01:23, 12 октября 2024Россия

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов заявил, что в Курской области освобождены 19 населенных пунктов
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника (...) 19 населенных пунктов», — сказал он.

Ранее Алаудинов сообщил об освобождении 15 населенных пунктов в Курской области. Он также оценил ход боевых действий на донецком направлении. По его словам, на десяти участках российские бойцы продвигаются вперед. При этом военные освобождают один-два населенных пункта ежедневно.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои.

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      Марина Совина
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