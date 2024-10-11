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10:18, 11 октября 2024Бывший СССР

«Перебежали через границу». Командир «Ахмата» заявил о панике в рядах ВСУ в Курской области и отводе техники

Алаудинов: ВСУ под Курском охватила паника, враг бежит через границу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении паника, украинские военные с техникой бегут через границу. О ситуации рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, украинские войска ежедневно теряют серьезные участки.

Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу... утеряв часть своих танков, которые были на ходу сожжены

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор

Помимо прочего, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили целый штаб батальона ВСУ и его командира, рассказал Алаудинов. По его словам, украинские бойцы нас находится в замешательстве, у них паника. Командир спецназа «Ахмат» допустил, что такими темпами «мы сможем в скором времени доложиться о том, что Курская область у нас освобождена».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный блогер заявил о прорывах по всему фронту в Курской области

Как указал Юрий Подоляка, он пока не может поделиться всей информацией, но происходящее «впечатляет». Он отметил прорыв 155-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота по трассе в сторону Суджи и фактическое рассечение фронта ВСУ. Части ВСУ, находящиеся севернее и северо-восточнее района Ольговки и Шептуховки, пытаются отойти назад. В районе Мартыновки и Михайловки ВС РФ разбивают оборону украинских войск и тоже добиваются тактических успехов, резюмировал блогер.

Военкор Юрий Котенок, в свою очередь, сообщал, что Российская армия ведет бои у населенных пунктов Любимовка и Малая Локня в Курской области. Также бои ведутся близ населенного пункта Зеленый Шлях.

Кроме того, как сообщил Алаудинов, Россия вернула контроль над населенным пунктом Ольговка. Он добавил, что российские войска совершили прорыв глубиной в семь километров.

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Началась вторая фаза активного контрнаступления ВС России в Курской области

Как написал Telegram-канал Mash, российские военные уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево. При этом большинство бойцов ВСУ курском приграничье оставляют свои позиции и бегут в сторону Украины. ВС РФ также взяли под контроль Нижний Клин, передает Mash со ссылкой на военных блогеров.

Между тем обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Акс заявил, что украинские войска попали в «жестокую засаду» в Курской области. Тяжелая ситуация сложилась для них в районе села Веселое. ВСУ потеряли самую ценную технику, пишет журналист.

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      Алина Гончарова
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