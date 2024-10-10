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20:18, 10 октября 2024Россия

Российские войска начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области

Mash: ВС РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, пишет Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, российские военные уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, которую украинские войска использовали для снабжения своих подразделений.

Как сказано в публикации, большинство военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье оставляют свои позиции и бегут в сторону Украины.

Российские десантники в это время взяли без боя хутор Зеленый Шлях, который украинские военные захватили в первый день вторжения в Курскую область и атаковали оттуда мирные населенные пункты. ВС РФ также взяли под контроль Нижний Клин, передает Mash со ссылкой на военных блогеров.

Наряду с этим канал сообщает, что в ходе освобождения российскими военными курского приграничья ВСУ потеряли большое количество своих солдат.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщал, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.

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