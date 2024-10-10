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20:24, 10 октября 2024Россия

Военкор сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

Военкор Подоляка сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту. У противника здесь сегодня второе "10 сентября" (день нашего первого прорыва в Курской области). Причем пока все говорит о том, что сегодня результат у нас должен быть лучше», — отметил военкор.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника. Части ВСУ, находящиеся севернее и северо-восточнее района Ольговки и Шептуховки, пытаются отойти назад.

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По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», броневые группы ВДВ и морской пехоты прорвали боевые порядки украинских войск. В Ольговке и Зеленом Шляхе завершается разгром формирований противника.

«Неожиданный прорыв морпехов 155-й бригады к Зеленому Шляху — в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки — заставил противника спасаться бегством», — говорится в публикации.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

10 октября военкор Юрий Котенок сообщил, что армия России ведет бои у населенных пунктов Любимовка и Малая Локня в Курской области. Он отметил, что бои также ведутся близ населенного пункта Зеленый Шлях.

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      Никита Абрамов
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