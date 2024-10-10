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19:37, 10 октября 2024Россия

Стало известно о начале штурма армией России нескольких населенных пунктов под Курском

Военкор Котенок: армия России ведет бои у Любимовки и Малой Локни под Курском

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Армия России ведет бои у населенных пунктов Любимовка и Малая Локня в Курской области. О начале штурма поселков стало известно из публикации российского военкора Юрия Котенка в Telegram.

По его словам, бои также ведутся близ населенного пункта Зеленый Шлях. Какие подразделения участвуют в боях на этом направлении, не уточняется.

В то же время военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что бойцы 115-й бригады Тихоокеанского флота смогли без боя пройти населенный пункт Зеленый Шлях в Кореневском районе Курской области и тем самым ввели противника в ступор.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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