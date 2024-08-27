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06:50, 27 августа 2024Россия

Бегущие от ВСУ жители Курской области рассказали об обстреле восемью танками

RT: машины жителей Курской области расстреливали восемь танков ВС Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова рассказала, что во время бегства от Вооруженных сил Украины (ВСУ) ее семья попала под обстрел сразу восьми украинских танков. Об этом сообщает RT.

Женщина поведала, что несколько человек пытались покинуть опасную зону на двух автомобилях. «Танки выехали нам навстречу и начали расстреливать… Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — заявила она.

Второе авто успело съехать в кювет. Находившиеся там две женщины и ребенок выбрались наружу, но за ними начали охотиться украинские дроны. Также одна из них получила пулю в руку.

Через двое суток выяснилось, что ее супруг сумел выжить, его доставили в больницу, где он перенес восемь операций.

Ранее депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что вместе с помощником он под обстрелом эвакуировал жителей Глушковского района через реку Сейм. Золотарев сам сел за руль одного автобуса для эвакуации, а помощника посадил за руль другого. С момента начала добровольной эвакуации депутат вывез в безопасные районы порядка 700 человек. «У нас был один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста», — отметил он.

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      Марина Совина
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