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04:58, 26 августа 2024Россия

Курский депутат рассказал об эвакуации жителей при ударах ВСУ по мостам

Курский депутат Золотарев эвакуировал людей после ударов ВСУ по мосту через Сейм

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что вместе с помощником он эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мосты там. Об этом сообщает РИА Новости.

Золотарев сам сел за руль одного автобуса для эвакуации, а помощника посадил за руль другого. С момента начала добровольной эвакуации депутат вывез в безопасные районы порядка 700 человек.

«У нас был — ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, — один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста», — отметил он.

Ранее волонтеры из Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел ВСУ в Курской области. Они помогали эвакуировать местных жителей через реку Сейм.

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      Марина Совина
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