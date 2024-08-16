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15:17, 16 августа 2024Россия

Волонтеры из ДНР погибли во время атаки ВСУ в Курской области

Mash: двое волонтеров из ДНР погибли во время атаки ВСУ в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Двое волонтеров из Донецкой народной республики (ДНР) погибли во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, молодые люди помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм под Курском. В их ГАЗель угодила украинская ракета «Точка-У».

Добровольцев из молодежного крыла «Народного фронта» ДНР звали Николай Ковалев и Давид Соколов, разузнал Mash. Кроме того, с ними был глава краснодарского отдела общественного движения Федор Геращенко. Ему удалось выжить, его экстренно доставили в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

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Волонтеры находились в Курской области с 9 августа.

До этого очевидец рассказал, что украинские военные обстреливали из танков дома в Курской области.

Бои в Курской области продолжаются уже более десяти дней. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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