Очевидец рассказал, что ВСУ обстреливали из танков дома в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали из танков дома мирных жителей в населенном пункте Курской области в 400 метрах от границы с Украиной. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал очевидец.

Как сообщил агентству житель приграничного села Свердликово по имени Сергей, когда он эвакуировался пешком вместе с другими жителями, видел, как украинские формирования вели артиллерийский огонь по жилым домам — здания охватывал огонь. Атаки, с его слов, также велись коптерами.

«Собрались спонтанно, одна женщина была с нами, потому что начали стрелять, бомбить все на свете. Они начали ночью с 5 на 6 августа. А вечером я их вывел. Начали выходить — стали стрелять со всех сторон из танков, по людям. БТР шуровали напропалую (...) прямо в мирных жителей, их это не волнует», — вспоминает мужчина.

По словам собеседника агентства, украинские подразделения также переодевались в форму российских военных «для дискредитации».

Бои в Курской области продолжаются уже более десяти дней. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции. После начала боевых действий в российском регионе в сети появилось множество видео, на одном из них бойцы ВСУ в нацистских касках издеваются над российским пенсионером, называя его «русским Иваном» и «русской свиньей», имитируя при этом немецкий акцент. Мужчину не могут найти десять дней.