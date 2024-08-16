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13:40, 16 августа 2024Россия

Власти раскрыли подробности о поисках ставшего жертвой издевательств ВСУ «русского Ивана»

Богачев: «русского Ивана», над которым издевались ВСУ, до сих пор ищут

Фото: Кадр: Telegram-канал Mash

Пожилого мужчину, над которым в Курской области издевались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), называя его «русским Иваном», до сих пор ищут. Об этом сообщил глава Суджанского района Александр Богачев, его цитирует РИА Новости.

«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем», — рассказал Богачев.

Он уточнил, что видео с пожилым мужчиной снимали в пригороде Суджи. О пропаже пенсионера, по его словам, оповестили все службы и волонтеры.

После начала боев с ВСУ в Курской области в сети появилось видео, на котором бойцы ВСУ в нацистских касках издеваются над пенсионером из Курской области, называя его «русским Иваном» и «русской свиньей», имитируя при этом немецкий акцент. Мужчину узнала его дочь — она рассказала, что после атаки на российский регион она перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать жилье в безопасном месте. Обратно в город военные женщину уже не пустили.

Мужчину не могут найти десять дней. К его поискам подключили аэроразведку. Версия о расправе солдат ВСУ над «русским Иваном» не подтвердилась. Выяснилось, что одним из украинских военных, попавшим на видео с пенсионером, оказался 38-летний житель Ивано-Франковской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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