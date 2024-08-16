Появились новые сведения о судьбе ставшего жертвой издевательств ВСУ «русского Ивана»

Shot: версия о расправе ВСУ над «русским Иваном» из-под Курска не подтверждается

Версия о расправе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над «русским Иваном» из-под Курска не подтверждается. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

15 августа в сеть попало видео, на котором бойцы ВСУ в нацистских касках издеваются над пенсионером из Курской области, называя его «русским Иваном» и «русской свиньей», имитируя при этом немецкий акцент.

Тем временем к поискам мужчины подключили аэроразведку, сообщает канал. Семья не может найти пенсионера уже десять дней.

Вскоре после публикации ролика была установлена личность одного из издевавшихся над россиянином солдат ВСУ. Им оказался 38-летний житель Ивано-Франковской области. В Госдуме пообещали в награду за поимку его или его сообщника пять миллионов рублей.