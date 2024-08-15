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14:06, 15 августа 2024Россия

Стала известна личность издевающегося над «русским Иваном» бойца ВСУ в нацистской каске

Shot: издевавшимся над пенсионером бойцом ВСУ оказался житель города Городенки
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал SHOT

Одним из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), издевающихся над 74-летним пенсионером, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

Видео, на котором украинские военнослужащие в нацистских касках глумятся над пожилым россиянином, снято, предположительно, на окраине Суджи. На записи видно, как бойцы, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его в том числе «русской свиньей».

По информации издания, житель Городенки кричал пожилому мужчине: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над пенсионером украинцев.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Константин Лысяков
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