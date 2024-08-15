Издевающиеся над «русским Иваном» бойцы ВСУ в нацистских касках попали на видео

Издевающиеся над российским пенсионером бойцы ВСУ попали на видео

Издевающиеся над российским пенсионером бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Z ветераны России on-line».

Видео начинается с демонстрации дорожных указателей на Белгород и Коренево — райцентр Курской области. Затем автор ролика берет крупным планом бойца в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. На дороге также видна разбитая бронетехника.

В кадр попадает мужчина — предположительно, местный житель. «О! Русский Иван», — восклицает автор видео. Боец ВСУ в шуточной манере, имитируя немецкий акцент, интересуется у россиянина, как у него дела. Мужчина отвечает, что он заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. «Ду бист руссише швайне («ты русская свинья» — «прим. Ленты.ру»)», — говорит ему украинский солдат, после чего ролик обрывается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал общее число зашедших в Курскую область украинских солдат. По его данным, речь идет приблизительно о 12 тысячах человек. Он уточнил, что в российский регион были направлены оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта.