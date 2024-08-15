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01:22, 15 августа 2024Россия

«Мы будем биться до конца». Российский генерал рассказал о просчете ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ не предусмотрели, что РФ будет биться до конца в Курской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали, что Россия будет сражаться до конца в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, данный просчет «сыграл на том», что силы и средства противника оказались под ударом огромного количества российских подразделений, которые «со всех сторон» поразили ВСУ.

Они не предусмотрели того, что, что бы они ни делали, мы не собираемся отходить никуда и будем биться до конца

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Командир «Ахмата» рассказал, что вначале украинские войска заходили в Мартыновку колоннами, в каждой из которой насчитывалось примерно по 10-15 единиц техники. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — отметил Алаудинов.

Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там «прибегает» какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться, у них уже нет

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

Как утверждает соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, на территорию Курской области заходили около 12 тысяч бойцов ВСУ. Он уточнил, что в российский регион были направлены оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Среди них было «очень много» иностранцев, добавил Алаудинов.

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«Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них в принципе уже уничтожена», — сообщил он.

При этом генерал-майор указал, что украинская авиация не была замечена в небе над российским регионом, несмотря на поступающие сообщения о летящих вертолетах.

Командир «Ахмата» назвал руководителей операции ВСУ в Курской области

Во главе операции ВСУ на курском направлении стоят военные США, а также штабы блока НАТО, убежден Алаудинов. Он предположил, что участие в нападении могли принимать специалисты вооруженных сил западных стран.

«Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский», — заявил он.

Тем временем в администрации президента США ответили на сообщения о причастности Штатов к подготовке атаки ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что Вашингтон не участвовал в планировании нападения.

Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции

Карин Жан-Пьерпресс-секретарь Белого дома

Бои с ВСУ в приграничных регионах Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Под удар попала и Белгородская область, не исключены провокации и в Брянской области. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

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      Маргарита Пименова
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