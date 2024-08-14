Российский генерал раскрыл просчет ВСУ в Курской области

Генерал Алаудинов: ВСУ не предусмотрели, что Россия будет биться до конца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца. Просчет ВСУ в российском регионе раскрыл командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, данный «упущенный факт» привел к тому, что украинские военные попали под мощный удар российских подразделений, уничтожающих противника и его технику со всех сторон.

Алаудинов добавил, что украинские войска заходили в Мартыновку колоннами, в каждой из которой насчитывалось по 10-15 единиц техники. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — рассказал командир «Ахмата», отметив, что на данный момент у ВСУ не осталось техники даже для того, чтобы вернуться на Украину.

Ранее Алаудинов сообщил, что на территорию Курской области заходили около 12 тысяч бойцов ВСУ. Он также отметил, что изначально в рядах противника было много иностранцев, большая часть из которых уже уничтожена.