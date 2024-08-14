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19:33, 14 августа 2024Россия

Соратник Кадырова раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

Генерал Алаудинов: в Курскую область заходили около 12 тысяч бойцов ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На территорию Курской области заходили около 12 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие цифры раскрыл российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы знаем, что количество вошедших на территорию — предположительно, около 12 тысяч человек. Надо отметить, что это (…) оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Их отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он также отметил, что изначально в их рядах было много иностранцев, большая часть из которых на данный момент уничтожена.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. По его словам, территории, где находились украинские войска, в основном перекрыты и на них «идет зачистка».

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      Никита Абрамов
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