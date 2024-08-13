«Идет зачистка». Соратник Кадырова заявил о потерях ВСУ в Курской области, каких не было за весь период СВО

Алаудинов: большую часть ВСУ в Курской области уничтожили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Курской области, куда вторглись неделю назад. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, уже уничтожены Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова уточнил, что войска РФ взяли обстановку под контроль — большая часть российской территории, где находились ВСУ, перекрыта. Там «идет зачистка». Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения идут «хорошими темпами». «Причем противник несет сейчас такие потери, которые он, наверное, не нес за весь период СВО», — заключил он.

Апти Алаудинов Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бесконтрольное передвижение ВСУ по приграничью удалось остановить

Алаудинов также сообщил, что Российская армия остановила бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области. Уже третий день российские военные активно занимаются уничтожением военных и техники.

Соратник Кадырова считает, что украинская сторона «уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось». Так, за два дня в регионе украинские военные, по его словам, потеряли как минимум 45 единиц техники. Только накануне, по его данным, Вооруженным силам (ВС) РФ удалось уничтожить на этом направлении танк, семь БТР-БМП, 13 бронированных машин, девять пикапов и другую военную технику.

По свежим данным российского Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих.

По мнению командира «Дикой дивизии Донбасса» Ахры Авидзбы, Российская армия раскроется в течение десяти дней после начала вторжения ВСУ в Россию. Он объяснил свои слова тем, что армия раскрывается постепенно: у пехоты, артиллерии, разведки — у всех есть свои задачи. В единый механизм работа ВС РФ сложится постепенно, не за один день, указал он. Полковник заверил, что вскоре ситуация кардинально изменится.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Алаудинов назвал руководителей операции ВСУ под Курском

По словам командира спецназа «Ахмата», во главе операции ВСУ на курском направлении стоят военные США.

В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов также указал, что в нападении на приграничные регионы участвует много иностранных наемников, в числе которых уже были замечены французы и поляки. По его мнению, в рядах ВСУ могут быть специалисты вооруженных сил и других западных стран.

Бои ВС РФ с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По последним данным, под контролем украинских формирований находятся 28 населенных пунктов в российском регионе. В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Из российского региона эвакуировали 121 тысячу человек, люди продолжают покидать свои дома.