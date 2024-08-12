На Украине показали пленных, которые заявили, что они из Грозного. Командир «Ахмата» ответил: «Ни один боец не сдался»

Сообщения о сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области являются вбросами со стороны Киева. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Так он ответил на появление в сети видео, на котором якобы показаны пленные военные, заявившие, что они из Грозного.
Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат», про бойцов «Аида», много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы
Число информационных диверсий против России возросло
11 августа Алаудинов предупреждал, что число информационных диверсий против России возросло за последние дни в несколько раз.
Трусливое и подлое террористическое вторжение на территорию нашей страны сопровождается использованием беспрецедентных методов гибридных войн. За последние несколько дней количество информационных диверсий многократно возросло
Военачальник пояснил, что в сети появились десятки фейковых Telegram-каналов, якобы имеющих отношение к спецназу «Ахмат», которые делают ложные заявления и ведут сбор денежных средств. По мнению Алаудинова, Украина не способна самостоятельно организовывать подобные диверсии и за этим стоят западные военно-политические институты.
Под Курском уничтожено 12 единиц техники ВСУ
Также Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском за понедельник, 12 августа.
Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно
Накануне Алаудинов сообщал, что за сутки 11 августа в районе Мартыновки и Суджи бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику ВСУ.
Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения
Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои на территории региона продолжились.