На Украине показали пленных, которые заявили, что они из Грозного. Командир «Ахмата» ответил: «Ни один боец не сдался»

Алаудинов: ни один боец «Ахмата» не сдался в плен ВСУ в Курской области

Сообщения о сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области являются вбросами со стороны Киева. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Так он ответил на появление в сети видео, на котором якобы показаны пленные военные, заявившие, что они из Грозного.

Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат», про бойцов «Аида», много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Число информационных диверсий против России возросло

11 августа Алаудинов предупреждал, что число информационных диверсий против России возросло за последние дни в несколько раз.

Трусливое и подлое террористическое вторжение на территорию нашей страны сопровождается использованием беспрецедентных методов гибридных войн. За последние несколько дней количество информационных диверсий многократно возросло Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Военачальник пояснил, что в сети появились десятки фейковых Telegram-каналов, якобы имеющих отношение к спецназу «Ахмат», которые делают ложные заявления и ведут сбор денежных средств. По мнению Алаудинова, Украина не способна самостоятельно организовывать подобные диверсии и за этим стоят западные военно-политические институты.

Под Курском уничтожено 12 единиц техники ВСУ

Также Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском за понедельник, 12 августа.

Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Накануне Алаудинов сообщал, что за сутки 11 августа в районе Мартыновки и Суджи бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику ВСУ.

Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои на территории региона продолжились.