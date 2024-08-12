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22:37, 12 августа 2024Россия

На Украине показали пленных, которые заявили, что они из Грозного. Командир «Ахмата» ответил: «Ни один боец не сдался»

Алаудинов: ни один боец «Ахмата» не сдался в плен ВСУ в Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Сообщения о сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области являются вбросами со стороны Киева. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Так он ответил на появление в сети видео, на котором якобы показаны пленные военные, заявившие, что они из Грозного.

Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат», про бойцов «Аида», много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»
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Число информационных диверсий против России возросло

11 августа Алаудинов предупреждал, что число информационных диверсий против России возросло за последние дни в несколько раз.

Трусливое и подлое террористическое вторжение на территорию нашей страны сопровождается использованием беспрецедентных методов гибридных войн. За последние несколько дней количество информационных диверсий многократно возросло

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Военачальник пояснил, что в сети появились десятки фейковых Telegram-каналов, якобы имеющих отношение к спецназу «Ахмат», которые делают ложные заявления и ведут сбор денежных средств. По мнению Алаудинова, Украина не способна самостоятельно организовывать подобные диверсии и за этим стоят западные военно-политические институты.

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Под Курском уничтожено 12 единиц техники ВСУ

Также Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском за понедельник, 12 августа.

Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Накануне Алаудинов сообщал, что за сутки 11 августа в районе Мартыновки и Суджи бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику ВСУ.

Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои на территории региона продолжились.

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      Марина Совина
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