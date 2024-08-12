Командир «Ахмата» сообщил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении

За сутки в районе Мартыновки и Суджи Курской области бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», — прокомментировал рекордные потери ВСУ Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» предупредил, что число информационных диверсий против России возросло в несколько раз за последние дни. Алаудинов подчеркнул, что в сети появились десятки фейковых Telegram-каналов, якобы имеющих отношение к спецназу «Ахмат», которые делают ложные заявления и ведут сбор денежных средств.

До этого генерал-майор заявил, что бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции. По его словам, после нее падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.