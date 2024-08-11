Командир «Ахмата» заявил о росте информационных диверсий против России

Алаудинов заявил о росте числа информационных диверсий против РФ в последние дни

Число информационных диверсий против России возросло в несколько раз за последние дни. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Трусливое и подлое террористическое вторжение на территорию нашей страны сопровождается использованием беспрецедентных методов гибридных войн. За последние несколько дней количество информационных диверсий многократно возросло», — написал он.

Алаудинов подчеркнул, что в сети появились десятки фейковых Telegram-каналов, якобы имеющих отношение к спецназу «Ахмат», которые делают ложные заявления и ведут сбор денежных средств. По мнению военачальника, Украина не способна самостоятельно организовывать подобные диверсии и предположил, что за ними стоят западные военно-политические институты.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что армия России делает все для освобождения российских территорий от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что сейчас для россиян, жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной настали очень тяжелые времена.