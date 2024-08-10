Алаудинов рассказал о работе российских военных по освобождению Курской области от ВСУ

Алаудинов: ВС РФ делают все для освобождения от ВСУ территорий под Курском

Вооруженные силы (ВС) РФ делают все для того, чтобы освободить российские территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас для россиян, жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной очень тяжелые времена, однако бойцы всех ведомств, особенно Минобороны РФ, делают все, чтобы уничтожить противника.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающей битвой.