Вооруженные силы (ВС) РФ делают все для того, чтобы освободить российские территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас для россиян, жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной очень тяжелые времена, однако бойцы всех ведомств, особенно Минобороны РФ, делают все, чтобы уничтожить противника.
Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.
7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающей битвой.